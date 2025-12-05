Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

Norvežani izuzetno drže do svježeg vazduha i boravka u prirodi, čak i u sred zime kad temperature pokazuju stepeni i ispod ništice.

Dobro je poznato kako su njihove zime duge i mračne, ali se s njima uspješno nose zahvaljujući konceptu friluftsliv, koji možemo prevesti kao "život na svježem vazduhu". Pojam je donekle sličan danskom hygge, ali dok hygge uči kako se što bolje osjećati kod kuće, friluftsliv će vas naučiti kao uživati vani.

Friluftsliv je dio norveške tradicije i duboko je utisnut u običaje zemlje. Riječ je o prihvatanju boravka vani, čak i na hladnim temperaturama, u svrhu što boljeg povezivanja s prirodom i opuštanja.

"Život na otvorenom je bitan zbog tjelesnih aktivnosti, relaksacije i nalaženja vremena za sebe i druge", smatra Dag Solvang iz norveške treking asocijacije, te dodaje kako u životu vani, može uživati apsolutno svako.

Uz friluftsliv nije potrebno trošiti novce kako biste uživali. Možete jednostavno šetati s porodicom, kampovati ili guštati u ribolovu.

U Norveškoj je to strast. Bez obzira kakvi su vani vremenski uslovi – kiša, tuča, snijeg - Norvežani smatraju kako uživanje na svježem vazduhu nema alternativu.

Zanimljivo je kako je pojam smislio još sredinom 19. vijeka, veliki pisac Henrik Ibsen.

Ali, treba reći kako Norvežani imaju i sreće, jer čak i u velikom gradu poput Osla, postoje ogromni prostori za uživanje u prirodi.

Takođe, u državi postoji i Zakon o rekreaciji na otvorenom, koji propisuje da svaki stanovnik ima pravo koristiti zemljišta širom Norveške za kampovanje, planinarenje, skijanje, biciklizam... Uglavnom, na dalekom sjeveru, itekako se cijeni život - na otvorenom, prenosi Punkufer.hr.