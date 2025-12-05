Njemačka usvojila kontroverznu penzionu reformu

Zakoni su usvojeni sa 318 glasova "za" i 224 glasa "protiv", uz 53 suzdržana poslanika.

Penzija će prema novim zakonima ostati na 48 odsto od prosječne plate do 2031. godine. Grupa od 18 poslanika predložila je smanjenje na 47 odsto.

Savjeti Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

Poslanici koji su bili protiv prijedloga rekli su da bi zadržavanje penzije na 48 odsto od prosječne plate moglo da dovede do nekontrolisanog porasta troškova i dugova koje će vraćati mlađe generacije.