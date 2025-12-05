Logo
Njemačka usvojila kontroverznu penzionu reformu

SRNA

05.12.2025

20:24

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу
Parlament Njemačke usvojio je danas, 5. decembra, kontroverzne prijedloge zakona o penzionoj reformi.

Zakoni su usvojeni sa 318 glasova "za" i 224 glasa "protiv", uz 53 suzdržana poslanika.

Penzija će prema novim zakonima ostati na 48 odsto od prosječne plate do 2031. godine. Grupa od 18 poslanika predložila je smanjenje na 47 odsto.

Poslanici koji su bili protiv prijedloga rekli su da bi zadržavanje penzije na 48 odsto od prosječne plate moglo da dovede do nekontrolisanog porasta troškova i dugova koje će vraćati mlađe generacije.

Njemačka

Penzija

