Putin: Strateško partnerstvo sa Indijom će se dalje jačati

Izvor:

Sputnjik

05.12.2025

17:24

Путин: Стратешко партнерство са Индијом ће се даље јачати
Foto: Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je uvjerenje da će usaglašena deklaracija i postignuti sporazumi sa Indijom dati „ozbiljan impuls“ razvoju bilateralnih odnosa.

„Uvjeren sam da će ovaj dokument pridati ozbiljan podstrek razvoju naših dvostranih veza“, poručio je Putin na državnom prijemu u Predsjedničkoj palati.

Ruski lider je naglasio da su Moskva i Nju Delhi rešeni da „čine sve kako bi se strateško partnerstvo dalje učvrstilo i razvijalo na dobrobit dva naša naroda“.

Putin je istakao da Rusija i Indija „tijesno sarađuju na formiranju atmosfere bezbjednosti, povjerenja i mirnog poretka na čitavom evroazijskom prostoru“, dodajući da su jučerašnji i današnji razgovori protekli u „zaista otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi“.

ruza smrt in memoriam

Kultura

Preminuo srpski strip umjetnik i karikaturista

"Rusija i Indija, ruku pod ruku, rade na uspostavljanju pravednog i ravnopravnog multipolarnog svjetskog poretka", dodao je ruski lider.

On je takođe istakao da ove dve zemlje namjeravaju da učine sve da osiguraju dalje jačanje svog strateškog partnerstva za dobrobit svoja dva naroda.

Predsjednik Rusije ujedno je i zahvalio indijskom premijeru Narendri Modiju na produktivnom zajedničkom radu tokom državne posjete.

"Iskreno cijenimo naše snažne prijateljske odnose sa Indijom. Temelji ovih odnosa postavljeni su još sredinom prošlog vijeka", rekao je Putin tokom državnog prijema u njegovu čast, piše Sputnjik.

