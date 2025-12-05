Logo
Orban: Brisel se davi u korupciji

05.12.2025

16:02

Komentari:

0
Орбан: Брисел се дави у корупцији
Foto: Tanjug/AP

EU se davi u koruptivnom skandalu u koji su uključeni i Evropska komisija i Evropski parlament, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je na Iksu napisao da se evropski komesari suočavaju sa ozbiljnim optužbama, a Evropska komisija i Evropski parlament su potpuno zahvaćeni skandalom.

"Međutim, Brisel i dalje polaže pravo na moralnu nadmoć", istakao je Orban.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Kijev nastavlja da krši ljudska prava Ukrajinaca

Mađarski premijer smatra da bi EU trebala da se pozabavi korupcijom u Ukrajini.

"Međutim, ponovo ista priča: Brisel i Kijev se međusobno štite umjesto da se suoče sa istinom", zaključio je Orban.

Александар Волф

BiH

Volf: BiH teško može opstati bez dejtonskih principa

Tagovi:

Viktor Orban

Brisel

korupcija

Komentari (0)
