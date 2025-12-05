Orban: Brisel se davi u korupciji

05.12.2025
EU se davi u koruptivnom skandalu u koji su uključeni i Evropska komisija i Evropski parlament, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.
On je na Iksu napisao da se evropski komesari suočavaju sa ozbiljnim optužbama, a Evropska komisija i Evropski parlament su potpuno zahvaćeni skandalom.
"Međutim, Brisel i dalje polaže pravo na moralnu nadmoć", istakao je Orban.
Mađarski premijer smatra da bi EU trebala da se pozabavi korupcijom u Ukrajini.
"Međutim, ponovo ista priča: Brisel i Kijev se međusobno štite umjesto da se suoče sa istinom", zaključio je Orban.
