Sud podržao Trampa: Nacionalna garda ostaje u Vašingtonu

Agencije

05.12.2025

10:11

Национална гарда
Foto: Tanjug/AP/Rahmat Gul

Federalni apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država privremeno je blokirao odluku nižeg suda koji je naložio obustavu raspoređivanja Nacionalne garde na ulicama Vašingtona.

Sud za Distrikt Kolumbija, po čijom jurisdikcijom je i Vašington, ukinuo je raniju zabranu bez razmatranja "merituma", tj. suštine slučaja, kako su prenijeli američki mediji.

Ova odluka znači da Tramp može da zadrži trupe u Vašingtonu koje je rasporedio još tokom ljeta i kasnije pojačao nakon pucnjave 26. novembra, u kojoj su povrijeđena dva pripadnika Nacionalne garde u blizini Bijele kuće.

Okružni sudija Džija Kob je prošlog mjeseca ocijenila da je Trampovo raspoređivanje Nacionalne garde u prestonici nezakonito jer zadire u ovlašćenja lokalnih vlasti nad policijskim poslovima, preneo je "Si-Bi-Es njuz".

Zaključila je da predsjednik može da štiti federalnu imovinu, ali ne i da samostalno angažuje Nacionalnu gardu za kontrolu kriminala.

Sudska odluka o suspenziji bila je odložena za 21 dan zbog žalbe, ali umjesto povlačenja, Tramp je odlučio da rasporedi dodatnih 500 vojnika nakon oružanog napada na pripadnike Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, koji su zvaničnici opisali kao "ciljani napad"

Nacionalna garda

Vašington

Donald Tramp

