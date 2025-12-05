Orban: Narednih dana se odlučuje da li će se rat iz Ukrajine proširiti na Evropu

Narednih dana će se odlučiti da li će se rat između Rusije i Ukrajine dalje proširiti ka Evropi ili će se "žar rata zauvijek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

''Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspješni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba riješiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i pretnja će rasti'', rekao je Orban, prenosi MTI.

Mađarski premijer izjavio je prošle sedmice da poslijeratni poredak treba da uključuje transformaciju Ukrajine u tampon državu između NATO-a i Rusije.

On je naveo da je Zapad naoružao Ukrajinu, de fakto je integrisao u strukture NATO-a i namjerava da je učini i de jure članicom NATO-a.

Orban je ocijenio i da je vrijeme na strani Rusije i dodao da što duže bude trajalo postizanje mira, Ukrajina će gubiti više teritorije i ljudskih života.

Svijet Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Orban: Mađarska će da tuži Evropsku komisiju ako zanemari veto na Rusiju

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da će ta zemlja da tuži Evropsku komisiju, ako zanemari veto Mađarske na planirane sankcije na kupovinu ruskog gasa i nafte.

''Brisel se igrao pogrešnim kockicama, kada je odlučio o zabrani kupovine ruske nafte i gasa, od čega je izuzet stav Mađarske i Slovačke, kao i trgovinska politika EU koja zavisi od glasanja'', rekao je on za Radio Košut, prenosi MTI.

Prema njegovim riječima EK je zaobišla mađarski veto, što je, naglasio je, nezakonito.

''To je otvoreno kršenje vladavine prava. Iako je tužba duga ona neće riješiti naš problem. Mađarska mora da signalizira da je Evropska unija napustila vladavinu prava i zloupotrebljava svoju moć'', rekao je Orban.

Komentarišući posljednje slučajeve korupcije u Ukrajini, on je rekao da je Brisel u teškoj situaciji jer " i njegova kuća gori".

Svijet Orban: Uspješan sastanak sa Putinom

''Ispostavilo se da je bivši drugi čovjek Evropske unije, bivši komesar za spoljne poslove, nešto uradio i da se dešavaju sumnjive stvari. Evropska unija je zaglavljena u korupciji, i to ne samo Komisija, već i Evropski parlament ima svoje korupcijske skandale, a očekuje se da kažu nešto pametno o korupciji u Ukrajini'', rekao je Orban.

Naglasio je da se ista stvar dešava i u Ukrajini i u Briselu

''Situacija nije laka za EK'', zaključio je on.