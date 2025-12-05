Logo
Moćna poruka Vladimira Putina: Sve je konačno, osim...

Izvor:

ATV

05.12.2025

06:00

Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...
Foto: Tanjug

Ruski lider Vladimir Putin odgovorio je na pitanje novinara lista "Indija tudej“ o mogućnosti besmrtnosti.

"Sve je konačno. Samo je Gospod Bog vječan“, istakao je predsjednik.

Prethodno su ruski naučnici pokrenuli razvoj prvog etičkog kodeksa na svijetu za geroprotektore - lijekove namijenjene usporavanju starenja.

hitna pomoc

Hronika

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

Inicijativa ima za cilj da pokrene široku diskusiju među naučnicima, pravnicima, filozofima, političarima i javnošću - kako u Rusiji tako i u inostranstvu.

