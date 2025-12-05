Moćna poruka Vladimira Putina: Sve je konačno, osim...

Izvor:
ATV
05.12.2025
06:00
Komentari:0
Ruski lider Vladimir Putin odgovorio je na pitanje novinara lista "Indija tudej“ o mogućnosti besmrtnosti.
"Sve je konačno. Samo je Gospod Bog vječan“, istakao je predsjednik.
Prethodno su ruski naučnici pokrenuli razvoj prvog etičkog kodeksa na svijetu za geroprotektore - lijekove namijenjene usporavanju starenja.
Hronika
Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa
Inicijativa ima za cilj da pokrene široku diskusiju među naučnicima, pravnicima, filozofima, političarima i javnošću - kako u Rusiji tako i u inostranstvu.
Gradovi i opštine
8 h0
Svijet
9 h0
Hronika
9 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu