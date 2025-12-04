Logo
Zastrašujuća nesreća u BiH: Dva auta udarila pješaka

Izvor:

ATV

04.12.2025

22:03

Несрећа у Брчком
Foto: Crna hronika

U četvrtak naveče je u Brčkom došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je pješak zadobio povrede opasne po život.

Prema prvim informacijama sa terena, na pješaka je najprije naletjelo jedno vozilo, nakon čega je preko njega prešlo i drugo vozilo, što je dramatično pogoršalo stanje teško povrijeđene osobe.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 1

Svijet

Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

Na licu mjesta odmah su intervenisali pripadnici Hitne pomoći i policije, prenosi "Crna hronika".

Pješaku je pružena prva medicinska pomoć, a njegovo zdravstveno stanje ocijenjeno je kao izuzetno teško i životno ugrožavajuće. Očekuje se da će biti hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi daljnjeg zbrinjavanja.

Policijski službenici Brčko distrikta obavili su osiguranje mjesta događaja i postavili saobraćajnu traku, a uviđaj je u toku.

Игокеа - Зенит

Košarka

Nenad Dimitrijević za ATV: Partizan nikada nije zvao

Utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće, uključujući kretanje vozila i ponašanje učesnika u saobraćaju u trenutku udara.

Saobraćaj u ovom dijelu grada privremeno je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

