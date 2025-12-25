Logo
Šesnaestogodišnjak osumnjičen za pokušaj ubistva

Izvor:

SRNA

25.12.2025

15:32

Komentari:

0
Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства
Foto: Printskrin/Jutjub

U Srbiji je raspisana potraga za šesnaestogodišnjakom osumnjičenim za pokušaj teškog ubistva 6. decembra u restoranu na Novom Beogradu, kada je iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema tridesetogodišnjaku, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Policija je Odjeljenju za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnijela krivičnu prijavu protiv šesnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio ovo krivično djelo kao i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Krivična prijava podnesena je i protiv lica čiji su inicijali I.L. /40/ zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog djela kao i protiv V.P. /30/, koji se tereti i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Полиција Србија

Hronika

Otkriveno ko je pucao u vođu navijača koji je bio s Alibegom

Protiv I.L. je raspisana potraga, a V.P. je uhapšen 8. decembra zbog sumnje da je spremao ubistvo 46-godišnjeg državljanina Crne Gore.

Srbija

ubistvo

Beograd

Komentari (0)
