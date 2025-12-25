Majka bacila tromjesečnu bebu kroz prozor

U Dijarbakiru, Turskoj, majka koja je doživjela nervni slom bacila je svoju tromjesečnu bebu kroz prozor sa četvrtog sprata svog doma.

Nesrećna beba je preminula na licu mjesta, a majka je privedena, prenosi "Hurijet".

Incident se dogodio u jutarnjim satima u stambenoj zgradi u 477. ulici u naselju Firat u okrugu Kajapinar. Navodno je N.E, koja se porodila prije tri mjeseca, doživjela nervni slom iz nepoznatog razloga.

N.E, koja navodno pati od psiholoških problema, bacila je svoju tromjesečnu bebu kroz prozor stana svog svekra na četvrtom spratu, gdje je bila u posjeti. Nakon obavještenja, na lice mjesta su poslate ekipa hitne pomoći i policije.

Medicinske ekipe su utvrdile su smrt tromjesečne bebe na licu mjesta. Beživotno tijelo bebe je prebačeno u mrtvačnicu radi obdukcije.

Pokrenuta je sveobuhvatna istraga o ubistvu, prenosi "Telegraf".