Počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

Izvor:

ATV

25.12.2025

15:15

Извршни комитет СНСД-а
Foto: ATV / Branko Jović

U Banjaluci je počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a kojoj predsjedava lider stranke Milorad Dodik.

Sjednici, između ostalih, prisustvuju stranački funkcioneri Željka Cvijanović, Savo Minić, Radovan Višković, Siniša Karan, Miroslav Bojić i drugi.

Prethodno je održan sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o ponavljanju izbora: Tek ćete vidjeti šta ćemo vam uraditi

