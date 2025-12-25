Izvor:
ATV
25.12.2025
15:15
Komentari:0
U Banjaluci je počela sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a kojoj predsjedava lider stranke Milorad Dodik.
Sjednici, između ostalih, prisustvuju stranački funkcioneri Željka Cvijanović, Savo Minić, Radovan Višković, Siniša Karan, Miroslav Bojić i drugi.
Prethodno je održan sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije.
