Radnica prijavila nesvakidašnju prevaru: Odigrao tikete, pa nije htio platiti

Izvor:

Avaz

04.12.2025

20:00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Neuobičajen slučaj prevare koji je privukao pažnju javnosti zabilježen je u kladionici u Cazinu.

Naime, radnica je prijavila 27-godišnjeg muškarca zbog, kako navodi, prevare tokom uplate tiketa.

Ротација-илустрација

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Muškarac je, prema njenim riječima, odigrao veći broj uplata na trke pasa, a ukupna vrijednost uplaćenih tiketa prešla je 300 KM.

Nakon što je radnica odštampala sve tikete i pripremila ih za naplatu, muškarac je navodno odbio platiti, potom se okrenuo i napustio objekat. O incidentu je odmah obaviještena policija, koja je izašla na lice mjesta i započela rad na rasvjetljavanju slučaja.

Игокеа-Зенит-04122025

Košarka

Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja.

Tagovi:

Cazin

kladionica

prevara

