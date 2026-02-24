Logo
Large banner

Policija uhapsila svatove u Hrvatskoj

Izvor:

Telegraf

24.02.2026

08:03

Komentari:

0
Окићено ауто-свадба-машне
Foto: Pexels/HONG SON

Hrvatska policija je uhapsila četiri osobe iz svadbene kolone nakon što je prijavljena pucnjava i opasno ponašanje u vožnji. Više osoba je i dalje u obradi.

Više građana Krapine prijavilo je na Dan zaljubljenih da se iz svadbene povorke puca iz pištolja. Brzim reagovanjem policije utvrđeno je da su tokom prolaska kolone iz dva automobila više hitaca ispalile četiri osobe, stare 25, 21, 23 i 20 godina.

Принц Ендру

Svijet

Endru će biti uklonjen iz reda nasljeđivanja? Oglasile se Australija i Novi Zeland

Utvrđeno je da su iz dva gasna pištolja, kroz otvorene prozore automobila, ispaljeni višestruki hici. Takođe je utvrđeno da gasni pištolji pripadaju 25-godišnjoj d‌jevojci i 28-godišnjem mladiću i da ih legalno posjeduju.

Pored toga, utvrđeno je da je 25-godišnjak počinio i krivično d‌jelo ugrožavanja drugih jer je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini naglo ubrzao automobil, usljed čega su zadnji točkovi proklizali i ugrozio je 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio ulicu.

Куба

Ekonomija

Kanada "gura prst u oko" Trampu: Najavili paket pomoći Kubi kako bi probili američku blokadu otoka

Policija je tokom postupanja oduzela dva pištolja i automobil. Četvorka je uhapšena, a u ned‌jelju će biti privedena sudu sa predloženom novčanom kaznom od 3.000 evra za svakog, zbog pucnjave iz pištolja.

Zbog sumnje da je 25-godišnjak počinio i krivično d‌jelo dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom, protiv njega se sprovodi dalja istraga. Takođe se nastavlja istraga zbog dvoje vlasnika plinskih pištolja.

Policijski službenici iz Pregrade sprovode dodatnu istragu kako bi se utvrdilo da li su tokom svadbe druge osobe eventualno počinile krivična dela, saopštila je policija u ned‌jelju, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Svadba

svatovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Društvo

Za šta se vjernici mole Svetom Vlasiliju?

4 h

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Svijet

Piter Mendelson "princ tame", uhapšen zbog veze sa Džefrijem Epstinom

4 h

0
Принц Ендру

Svijet

Endru javnim novcem plaćao susrete sa Epstinom?

4 h

0
Бомбашки напад у Москви у Русији

Svijet

Bombaški napad u centru Moskve, najmanje dvije osobe poginule

4 h

0

Više iz rubrike

Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

Region

Bio u bjekstvu: Uhapšen bivši ministar

14 h

0
Мистериозна свјетлост на Јадрану

Region

Misteriozna svjetla na nebu iznad Jadrana, stručnjaci dali objašnjenje

15 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković pokazala masku mačke iz svog intimnog snimka: Da, moja je!

18 h

1
Zagreb Hrvatska

Region

Skandalozna izjava hrvatskog ministra: Borci JNA bili fašisti

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner