Policija uhapsila svatove u Hrvatskoj

Hrvatska policija je uhapsila četiri osobe iz svadbene kolone nakon što je prijavljena pucnjava i opasno ponašanje u vožnji. Više osoba je i dalje u obradi.

Više građana Krapine prijavilo je na Dan zaljubljenih da se iz svadbene povorke puca iz pištolja. Brzim reagovanjem policije utvrđeno je da su tokom prolaska kolone iz dva automobila više hitaca ispalile četiri osobe, stare 25, 21, 23 i 20 godina.

Utvrđeno je da su iz dva gasna pištolja, kroz otvorene prozore automobila, ispaljeni višestruki hici. Takođe je utvrđeno da gasni pištolji pripadaju 25-godišnjoj d‌jevojci i 28-godišnjem mladiću i da ih legalno posjeduju.

Pored toga, utvrđeno je da je 25-godišnjak počinio i krivično d‌jelo ugrožavanja drugih jer je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini naglo ubrzao automobil, usljed čega su zadnji točkovi proklizali i ugrozio je 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio ulicu.

Policija je tokom postupanja oduzela dva pištolja i automobil. Četvorka je uhapšena, a u ned‌jelju će biti privedena sudu sa predloženom novčanom kaznom od 3.000 evra za svakog, zbog pucnjave iz pištolja.

Zbog sumnje da je 25-godišnjak počinio i krivično d‌jelo dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom, protiv njega se sprovodi dalja istraga. Takođe se nastavlja istraga zbog dvoje vlasnika plinskih pištolja.

Policijski službenici iz Pregrade sprovode dodatnu istragu kako bi se utvrdilo da li su tokom svadbe druge osobe eventualno počinile krivična dela, saopštila je policija u ned‌jelju, prenosi Telegraf.