Kako post utiče na zdravlje?

Božićni post traje šest nedjelja. Mnogi vjernici će se u tom periodu suzdržavati od hrane, neki će u tome biti rigorozniji od drugih, a svi znaju da post okrepljuje i duh i tijelo.

A šta on tačno radi našem tijelu? Najkraće rečeno, kada čovjek posti, svakog dana pruža dugotrajnu poštedu i obnavljanje svakom organu u tijelu. Naročito je dobar za zdravlje organa za varenje, a dosta utiče i na kvalitet krvi, koja je osnova zdravlja ljudi.

I to nije novina, još od kraja 19. vijeka stručnjaci su proučavali djelovanje posta na ljudsko zdravlje. I još tada je otkriveno da je to stanje kada je organizam prinuđen da funkcioniše koristeći sopstvene rezerve.

Pokretač osjećaja gladi je sam centar gladi. Ukoliko ne jedete, organizam počinje da troši unutrašnje rezerve, prilikom čega se najmanje uzima iz nervnog tkiva, srca i ostalih organa – organizam koristi prvo oboljela tkiva, tumore, ciste, izrasline i slično. To i jeste sve ono što ne pripada organizmu i što bi trebalo izbaciti.

Čak se na ovaj način uspješno rješavamo i parazita iz naših tijela koji ne žele da izađu dok jedemo jer se i oni sami hrane namirnicama koje mi uzimamo.

I ako ste mislili da ćete naštetiti svom organizmu, treba da znate da su eksperimenti pokazali i da je količina rezervi koje organizam može da koristi tolika da tijelo može da ide do potpune iscrpljenosti, što iznosi 40 do 50 odsto težine čovjeka!

Podmlađivanje kože

Već poslije nekoliko dana mogu da se uoče efekti posta na koži. Postaje ljepša i blistavija, kao da ste se podmladili nekoliko godina. Oštre linije i bore postaju manje upadljive, koža postaje mlađa, dobija ljepšu boju i sjaj, a poboljšava se i sama struktura tkiva.

I dok se organizam odmara, funkcije organa su smanjene, stomak miruje, krvotok se pravilno raspoređuje, a mozak radi logički, rezonovanje je bistro. Strast se smiruje, nagoni ustupaju mjesto razumu, tako da tada emocije potpadaju pod kontrolu razuma.

Vitalni organi zaštićeni, nema štetnih posljedica

Čak i kada gladujete vitalni organi kao što su mozak, srce, žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem su u potpunosti zaštićeni i pošteđeni od bilo kakvih štetnih posljedica. A naš organizam podstiče izgradnju novih ćelija.

Post u fiziološkom smislu mnogo pomaže našem organizmu. Čisti ga od fizičkog balasta i tako stvara uslove za duhovno čišćenje.

Zato na samom kraju posta čovjek osjeća lakoću, radost i pozitivan odnos prema životu.

(24sedam.rs)