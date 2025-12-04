Logo
Otkrivena ultra rijetka krvna grupa: Naučnici pronašli mutaciju koju skoro niko nema

Izvor:

Informer

04.12.2025

08:23

Откривена ултра ријетка крвна група: Научници пронашли мутацију коју скоро нико нема

Tajlandski naučnici su otkrili izuzetno rijetku varijantu krvne grupe, dosad neprimjećenu mutaciju u okviru fenotipa B(A).

U ogromnom uzorku od više od pola miliona testiranih ljudi pronađena su samo tri slučaja ove neobične kombinacije, što je čini jednom od najrijeđih poznatih varijanti krvnih grupa.

Fenotip B(A) pripada krvnoj grupi B, ali zbog specifičnih genetskih izmjena pokazuje tragove aktivnosti antigena A, što može da zavara standardne testove i dovede do pogrešne interpretacije krvne grupe. Tokom istraživanja pronađeno je više od stotinu nepravilnosti u ABO sistemu, od kojih je većina bila povezana sa bolestima, a samo jedan slučaj pripadao je retkoj B(A) varijanti.

Analizom gena ABO otkrivene su četiri nove mutacije koje objašnjavaju neobične rezultate testiranja. Ovakva otkrića podsjećaju da ljudska krv krije mnogo više složenosti nego što osnovna podjela sugeriše, pa sve veći značaj dobijaju napredni genetski testovi, piše SicenceAlert.

Rijetke krvne grupe nisu novost posljednjih godina identifikovano je nekoliko jedinstvenih varijanti, uključujući i jednu za koju se vjeruje da postoji kod samo jedne osobe na svijetu. Ovakva istraživanja doprinose preciznijim transfuzijama i boljem razumijevanju ljudske genetike.



