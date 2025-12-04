Logo
Large banner

Snijeg paralisao drumski i vazdušni saobraćaj u Japanu

Izvor:

Agencije

04.12.2025

07:42

Komentari:

0
Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану
Foto: Srna

Obilne snježne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona u Japanu, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.

U prefekturi Aomori, gdje je ujutru palo 13 centimetara snijega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izvještaju japanske televizije NTV, prenosi Rojters.

маче

Zanimljivosti

Mače prvi put ugledalo snijeg, njegova reakcija je hit

Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavljeni zbog snijega i jakih vjetrova.

Između srijede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća sa proklizavanjem.

Meteorolozi su pozvali stanovnike na oprez zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snježne padavine mogle da donesu, prenose Agencije.

Podijeli:

Tagovi:

Japan

Snijeg

snježno nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познати метеоролог открива да ли ће ове зиме бити снијега: Ево шта нас чека у наредним мјесецима

Društvo

Poznati meteorolog otkriva da li će ove zime biti snijega: Evo šta nas čeka u narednim mjesecima

23 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Sutra u Srpskoj oblačno, a susnježica i snijeg u ovim predjelima

2 d

0
Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

Svijet

Snijeg napravio haos: Lančani sudar 45 vozila na auto-putu

3 d

0
Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Svijet

Problemi u SAD-u: Otkazano stotine letova zbog jakog snijega

3 d

0

Više iz rubrike

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Svijet

"Direktna linija": Evo kada će Putin održati veliku pres konferenciju

1 h

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Svijet

Jeziva smrt u teretani: Na muškarca pala šipka tokom treninga

1 h

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Svijet

Od prvog januara uvode nova pravila: Svidjeće se potrošačima

3 h

0
Avion

Svijet

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Ana i Bastijan ne žele da se sretnu ni na suđenju, sve su prepustili advokatima

08

48

Ovi automobili gube najmanje vrijednost kao polovni

08

41

Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

08

35

Starica (95) proglašena mrtvom, a onda je ustala iz kovčega na dan sahrane

08

25

Vazduh izrazito nezdrav u ovih 5 gradova BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner