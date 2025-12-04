Snijeg paralisao drumski i vazdušni saobraćaj u Japanu

Izvor:
Agencije
04.12.2025
07:42
Komentari:0
Obilne snježne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona u Japanu, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.
U prefekturi Aomori, gdje je ujutru palo 13 centimetara snijega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izvještaju japanske televizije NTV, prenosi Rojters.
Zanimljivosti
Mače prvi put ugledalo snijeg, njegova reakcija je hit
Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavljeni zbog snijega i jakih vjetrova.
Između srijede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća sa proklizavanjem.
Meteorolozi su pozvali stanovnike na oprez zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snježne padavine mogle da donesu, prenose Agencije.
Društvo
23 h0
Društvo
2 d0
Svijet
3 d0
Svijet
3 d0
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
48
08
41
08
35
08
25
Trenutno na programu