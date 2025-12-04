Snijeg paralisao drumski i vazdušni saobraćaj u Japanu

Obilne snježne padavine prekrile su područja duž planinskih regiona u Japanu, parališući drumski i vazdušni saobraćaj i izazivajući saobraćajne nesreće.

U prefekturi Aomori, gdje je ujutru palo 13 centimetara snijega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hjogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izvještaju japanske televizije NTV, prenosi Rojters.

Lokalni vozovi u prefekturi Aomori takođe su obustavljeni zbog snijega i jakih vjetrova.

Između srijede uveče i četvrtka ujutru, u prefekturi Mijagi dogodilo se 13 nesreća sa proklizavanjem.

Meteorolozi su pozvali stanovnike na oprez zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snježne padavine mogle da donesu, prenose Agencije.