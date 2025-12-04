Od prvog januara uvode nova pravila: Svidjeće se potrošačima

Evropska unija podigla je standarde za proizvodnju džemova i marmelada, pa će tako kupci uskoro na policama trgovačkih lanaca pronalaziti proizvode s bitno većim udjelom voća.

Umjesto dosadašnjih 35 odsto, proizvođači će u običnim džemovima morati koristiti najmanje 45 posto voća.

Kod ekstradžema zahtjevi su još stroži – umjesto 45 posto, ubuduće će se morati dodati najmanje 50 posto voćne mase, piše "Dnevnik.hr".

Stručnjaci uvjeravaju da je riječ o važnom iskoraku za potrošače.

"Smanjiće se udio šećera, pa čak i pektina koji se legalno dodaje kao zgušnjivač. On veže vodu, pa se potrošač uvijek pita koliko je zapravo voća u teglici. Podizanjem udjela voća dobijamo kvalitetniji i nutritivno vredniji proizvod, što je sjajna vijest", ističe dr sc. Dario Lasić, rukovodilac Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitet hrane Hrvatske.

Sličnog je stava i evroparlamentarka Biljana Borzan, koja godinama upozorava na razliku u kvalitetu proizvoda na evropskom tržištu.

"Građani će jesti zdravije i kvalitetnije. Više neće biti moguće u staklenku staviti puno šećera, nešto vode i mrvicu voća pa to nazvati džemom ili pekmezom", poručuje Borzan.

No direktiva donosi i dodatne novosti. Propisano je jasnije razgraničenje pojmova, pa će se tako marmeladom moći nazivati isključivo proizvodi napravljeni od agruma – odsad “marmelada od citrusa”.

Takođe, uvodi se red u često zamjenjivane pojmove kao što su namaz, pekmez i džem, iako slični nazivom, nutritivno se znatno razlikuju.