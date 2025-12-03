Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

U jednoj sportskoj kladionici u Cazinu zabilježen je neuobičajen slučaj prevare koji je privukao pažnju javnosti.

Prema informacijama iz kladionice, radnica je prijavila 27-godišnjeg muškarca zbog, kako navodi, prevare tokom uplate tiketa.

Muškarac je, prema njenim riječima, odigrao veći broj uplata na trke pasa, a ukupna vrijednost uplaćenih tiketa prešla je 300 KM.

Nakon što je radnica odštampala sve tikete i pripremila ih za naplatu, muškarac je navodno odbio platiti, potom se okrenuo i napustio objekat.

O incidentu je odmah obaviještena policija, koja je izašla na lice mjesta i započela rad na rasvjetljavanju slučaja.

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja.