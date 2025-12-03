Traktor se prevrnuo kod Doma zdravlja, povrijeđen vozač

Izvor:
ATV
03.12.2025
20:58
Komentari:0
Vozač traktora povrijeđen je u nesreći koja se u utorak dogodila u blizini Doma zdravlja u Cazinu.
Prema prvim informacijama, vozač je prošao sa lakšim povredama i pružena mu je medicinska pomoć.
Do nesreće je došlo kada traktor prevrnuo usljed gubitka kontrole na klizavoj i strmoj površini.
Na mjestu događaja intervenisala je policija koja je obavila uviđaj te još jednom apelovala na građane da budu oprezni, posebno na mokrim i klizavim putevima koji predstavljaju dodatni rizik.
