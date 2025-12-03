Logo
Traktor se prevrnuo kod Doma zdravlja, povrijeđen vozač

Izvor:

ATV

03.12.2025

20:58

Foto: Pixabay

Vozač traktora povrijeđen je u nesreći koja se u utorak dogodila u blizini Doma zdravlja u Cazinu.

Prema prvim informacijama, vozač je prošao sa lakšim povredama i pružena mu je medicinska pomoć.

Do nesreće je došlo kada traktor prevrnuo usljed gubitka kontrole na klizavoj i strmoj površini.

Svijet

Pacijentkinja polila ljekara kiselinom, povrijeđene još 4 osobe

Na mjestu događaja intervenisala je policija koja je obavila uviđaj te još jednom apelovala na građane da budu oprezni, posebno na mokrim i klizavim putevima koji predstavljaju dodatni rizik.

