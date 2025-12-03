Panter iza rešetaka zbog nasilja u porodici

Izvor:
SRNA
03.12.2025
20:17
Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor licu čiji su inicijali I.P. zbog nasilja u porodici, saopšteno je iz Suda BiH.
Pritvor se određuje zbog opasnosti da bi ovo lice moglo da pobjegne i ponovo počini krivično djelo.
Federalni mediji javili su da je danas uhapšen član grupe "Panter" Ismet Porobić zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.
Više lica, među kojima je i Porobić, sredinom septembra privedeno je u okviru akcije "Kavez".
Oni su, kao pripadnici grupe "Panter", osumnjičeni da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.
