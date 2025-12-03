Logo
Panter iza rešetaka zbog nasilja u porodici

Izvor:

SRNA

03.12.2025

20:17

Komentari:

0
Пантер иза решетака због насиља у породици
Foto: Pixabay

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor licu čiji su inicijali I.P. zbog nasilja u porodici, saopšteno je iz Suda BiH.

Pritvor se određuje zbog opasnosti da bi ovo lice moglo da pobjegne i ponovo počini krivično djelo.

Federalni mediji javili su da je danas uhapšen član grupe "Panter" Ismet Porobić zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Stiglo odobrenje: BiH dobija još jedan aerodrom

Više lica, među kojima je i Porobić, sredinom septembra privedeno je u okviru akcije "Kavez".

Oni su, kao pripadnici grupe "Panter", osumnjičeni da su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje bezbjednosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Tagovi:

Nasilje

nasilje u porodici

Sarajevo

