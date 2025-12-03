Logo
Ljubavni trougao u BiH završio tučom

ATV

03.12.2025

20:09

U Bužimu se nedavno dogodila nesvakidašnja i gotovo nevjerovatna situacija koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Ispred sportske dvorane došlo je do fizičkog obračuna dvojice mladića, a povod – djevojka za koju su obojica tvrdila da im je partnerka.

Policija

Hronika

Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH

Prema dostupnim informacijama, mladići B.R. i D.E. prvo su ušli u žustru verbalnu raspravu.

Međutim, prepirka je ubrzo eskalirala u tuču, kada je svaki od njih počeo optuživati onog drugog da se “umiješao” u njihovu vezu.

Situaciju je dodatno zakomplikovala činjenica da su obojica bila uvjerena da su u emotivnoj vezi sa istom djevojkom.

Takve tvrdnje izazvale su međusobne uvrede, sumnje u prevaru, ljubomoru, a na kraju i fizički sukob, piše "Cazin.net".

Na lice mjesta ubrzo je stigla policija, zaustavila daljnji obračun i oba učesnika sankcionisala zbog narušavanja javnog reda i mira.

Струја

Društvo

Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

Ovaj neobični incident izazvao je brojne reakcije mještana, jer se ovakav zaplet, kako kažu, rijetko viđa i češće podsjeća na scene iz filmova nego na stvarni život.

Tuča

sukob

Bužim

