Ljubavni trougao u BiH završio tučom

Izvor:
ATV
03.12.2025
20:09
Komentari:0
U Bužimu se nedavno dogodila nesvakidašnja i gotovo nevjerovatna situacija koja je privukla veliku pažnju javnosti.
Ispred sportske dvorane došlo je do fizičkog obračuna dvojice mladića, a povod – djevojka za koju su obojica tvrdila da im je partnerka.
Hronika
Ni vlasnik ne vjeruje šta je ukradeno: Lopovi ojadili domaćina iz BiH
Prema dostupnim informacijama, mladići B.R. i D.E. prvo su ušli u žustru verbalnu raspravu.
Međutim, prepirka je ubrzo eskalirala u tuču, kada je svaki od njih počeo optuživati onog drugog da se “umiješao” u njihovu vezu.
Situaciju je dodatno zakomplikovala činjenica da su obojica bila uvjerena da su u emotivnoj vezi sa istom djevojkom.
Takve tvrdnje izazvale su međusobne uvrede, sumnje u prevaru, ljubomoru, a na kraju i fizički sukob, piše "Cazin.net".
Na lice mjesta ubrzo je stigla policija, zaustavila daljnji obračun i oba učesnika sankcionisala zbog narušavanja javnog reda i mira.
Društvo
Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu
Ovaj neobični incident izazvao je brojne reakcije mještana, jer se ovakav zaplet, kako kažu, rijetko viđa i češće podsjeća na scene iz filmova nego na stvarni život.
Zanimljivosti
1 h0
Ekonomija
1 h0
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu