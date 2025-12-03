Obilježen međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Dejani Vujnović, Fridrajhova ataksija dijagnostikovana je kada je imala 18 godina. Danas se aktivno bori za prava lica sa invaliditetom, a među njima je i uklanjanje arhitektonskih barijera.

“Što se tiče arhitektonskih barijera svakako trebaju olakšali bi život osobama sa invaliditetom znači uklanjanje arhitektonskih barijera, ja to govorim od samog osnivanja Udruženja znači. Međutim, vrlo mali su to pomaci”, rekla je predsjednik Regionalnog udruženja distrofičara Prijedor Dejana Vujinović.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen je I u Savezu slijepih i slabovidih lica, koji trenutno broji više od 100 članova. Smatraju da je za aktivno učešće u društvu ključno obezbijediti pomagala za svakodnevne potrebe, a kako kažu, broj slabovidih lica koja se javljaju u Udruženje iz godine u godinu raste.

“Ima nas nažalost, mi smo svi nema zaposlenih, svi smo invalidi, uvijek ima. Trebala bi nam pomagala neka koja bi trebala nešto što kažu da pomažu, sredstva za liječenje. Nažalost je sve više I više nas što kažu”, kazao je predsjednik Saveza slijepih i slabovidih lica Prijedor Milorad Vasiljević.

Iz Gradske uprave poručuju da će kroz projekte I programe nastaviti podržavati udruženja kako bi poboljšali uslove života osobama sa invaliditetom.

“Mi kao grad uvijek učestvujemo u tome I hoćemo i dalje da napredujemo u tim nekim da kažem našim projektima da njima bude što lakši život, da mogu koristiti sve javne površine, sve naše ustanove, da mogu prisustvovati svim našim događajima I priredbama. Naravno, ne izostaje ni novčana pomoć grada Prijedora prema udruženjima I nadam se da će u budućem nekom vremenu to još ići na veći iznos, veći nivo I tako ćemo I naše budžete projektovati prema njima”, istakao je zamjenik gradonačelnika Prijedora Nenad Mejakić.

Invaliditet je svako stanje koje osobi otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Svjetska zdravstvena organizacija je 2018. godine procijenila da 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom umjerenog ili teškog invaliditeta odnosno 2,2% svjetske populacije ima značajne poteškoće u funkcionisanju.