Širi se opasna prevara: Ako vam stigne ova poruka jednu stvar nikako ne radite

Izvor:

Kurir

03.12.2025

17:04

Komentari:

0
Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите
Foto: Unsplash

U posljednjih nekoliko nedjelja sve veći broj građana prijavljuje da su ni krivi ni dužni dodati u Viber grupe koje se predstavljaju kao "Jutjub timovi za zapošljavanje“.

Na prvi pogled, grupe deluju profesionalno jer koriste Jutjub logo, nazivaju se "moderatori“ i nude posao koji navodno omogućava brzu i laku zaradu od kuće i to od 30.000 do čak 80.000 dinara dnevno! Međutim, iza svega stoji još jedan u nizu internet prevarantskih pokušaja koji cilja na lakovjerne korisnike.

U takvim grupama članovima se obećava fleksibilan posao na pola radnog vremena i mogućnost brzog dodatnog prihoda. Navodni zadatak je da korisnici lajkaju i prate promotivne video-snimke Jutjub kreatora, čime bi, prema tvrdnjama administratora, pomagali u "povećanju prepoznatljivosti i prometa" na njihovim kanalima. Za nekoliko minuta navodnog rada obećava se simbolična isplata, samo da bi se steklo povjerenje novih članova.

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da je upravo takva šema karakteristična za poznate prevare koje funkcionišu po istom obrascu: prevaranti prvo isplaćuju male iznose, a zatim obećavaju znatno veću zaradu ako žrtva uplati "depozit“ ili „otključa napredne zadatke“. Nakon što novac bude uplaćen, grupa nestaje, administratori brišu tragove, a žrtva ostaje bez mogućnosti povraćaja sredstava.

Смајли смијех виц

Vicevi

Vic dana: Zaboravni Mujo

Dodatnu sumnju izaziva i način na koji korisnici dospevaju u ovakve grupe. Brojevi telefona se prikupljaju nasumično sa interneta ili iz ranije curenih baza podataka, nakon čega prevaranti masovno dodaju ljude u grupe bez njihove saglasnosti. Mnogi novi članovi odmah primete da iz grupe ubrzano izlaze korisnici koji su prepoznali prevaru.

Zvanični Jutjub nikada ne zapošljava saradnike putem Viber grupa, niti nudi plaćene zadatke za lajkovanje i gledanje sadržaja, poručili su ranije iz kompanije i pozvali korisnike da ignorišu ovakve ponude.

Građanima se savjetuje da odmah napuste sumnjive grupe, blokiraju administratore i prijave razgovor kao spam. Stručnjaci podsjećaju da je najvažnije ne uplaćivati novac nepoznatim osobama i ne deliti lične podatke, bez obzira na to koliko primamljivo ponuda može djelovati.

Širenje ovakvih prevara pokazuje koliko je važno ostati oprezan na društvenim mrežama i aplikacijama za poruke, jer prevaranti svakodnevno pronalaze nove načine da iskoriste poverenje korisnika, piše Kurir.

