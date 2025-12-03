Oglasio se Fond PIO: Korisnici do kraja godine da dostave potvrdu

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavijestio je korisnike prava koji imaju prebivalište van Republike Srpske da su dužni da do kraja tekuće kalendarske godine dostave potvrdu o životu, kako bi se isplata penzije u 2026. godini mogla nesmetano nastaviti.

Prema evidencijama Fonda, ovu obavezu ima ukupno 6.200 korisnika u inostranstvu.

- Do sada je potvrdu o životu dostavilo 2.438 ili 39 odsto korisnika, dok tu obavezu najkasnije do kraja ove godine ima još 3.762 ili 61 odsto korisnika - saopštio je Fond PIO.

Obaveza dostavljanja potvrde o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Federaciji BiH, jer Fond podatke pribavlja putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja.

- Korisnici kojima se nakon ostvarivanja prava prvi put vrši isplata penzije, potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj isplatnoj filijali - istakli su.

Prema podacima Fonda, korisnici prava na penziju sa prebivalištem van Republike Srpske, pored Federacije BiH žive u još 30 država.

- Najveći broj korisnika prava živi u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Australiji i Holandiji, pa samim tim iz ovih država očekujemo da do kraja godine pristigne preostali broj potvrda o životu - saopštili su.

Od ukupno do sada 3.762 nedostavljanja potvrde o životu, 3.244 ili 86,2 odsto odnosi se na korisnike koji žive u ovih pet država.

- Tako, 1.462 ili 61 odsto korisnika koji žive u Austriji još uvijek nije dostavilo potvrdu o životu, slijede Njemačka sa 899 ili 56 odsto, Švedska 363 ili 59 odsto, Australija 375 ili 73 odsto, Holandija 145 ili 58 odsto, dok preostalih 518 ili 13,8 odsto korisnika živi u još 25 država širom svijeta - naveli su iz Fonda PIO.

Dostavljanje potvrde o životu vrši se u skladu sa članom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Potvrda se dostavlja filijali Fonda koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Ukoliko korisnik ne dostavi potvrdu o životu u predviđenom roku, isplata penzije biće obustavljena.

Potvrda o životu je važeća ukoliko je ovjerena kod: nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskog organa, notara, suda ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi u kojoj korisnik živi.

Obrazac potvrde o životu dostupan je na internet stranici Fonda www.fondpiors.org