Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM

Autor:

Stevan Lulić

02.12.2025

15:58

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ
Foto: ATV

Sjajne vijesti stigle su za penzionere u Ljubuškom četvrtu godinu zaredom.

Naime, ovaj bh. grad će ponovo penzionerima uz decembarske isplate dodijeliti 100 KM božićnice.

Gradovi i opštine

Kladionica zakukala nakon odluke bh. grada: Prihod nam je 4 miliona

Ovaj prijedlog Gradsko vijeće je usvojilo jednoglasno, a prema njemu pravo na naknadu imaju penzioneri koji imaju prebivalište na području Ljubuškog te su korisnici najniže isplaćene penzije u FBiH.

Pomoć će biti isplaćena uz isplatu penzije za decembar putem Federalnog zavoda za PIO, a sredstva za ovu namjenu su osigurana u Budžetu grada.

Raduju se i studenti

Penzioneri nisu jedina kategorija koja ima razloga da se raduje.

Naime, podršku će dobiti i uspješni studenti, dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada za akademsku 2024./2025.

Ovaj prijedlog takođe je jednoglasno usvojen, a pomoć će iznositi čak 500 maraka.

илу-новац-27102025

Ekonomija

CB BiH podsjeća: Manje od mjesec dana za zamjenu ovih novčanica

Kao što smo naveli, pravo na ova primanja imaju studenti koji su dobitnici rektorovih, dekanovih nagrada državnih univerziteta, kao i federalnih nagrada od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

”Kao i prethodnih godina, i ove godine Grad će nagraditi najuspješnije studente. Takođe, nastavljamo s pomoći penzionerima. Iznos ostaje isti, nije veliki, više jedna simbolika od strane Grada i nas svih da i tako pomognemo koliko možemo”, rekao je nakon sjednice predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić.

