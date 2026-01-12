Epl "pojeden"

Kompanija Alfabet (Alphabet), matična firma Gugla (Google), prvi put od 2019. godine dostigla je tržišnu kapitalizaciju koja je nadmašila onu kompanije Epl (Apple).

Tržišna kapitalizacija Alfabeta zatvorila je u sredu na 3,88 biliona dolara. Akcije Alfabeta porasle su više od 2% u srijedu, završivši na 322,03 dolara. U međuvremenu, tržišna kapitalizacija Epla zatvorila je u srijedu na 3,84 triliona dolara, dok su akcije pale više od 4 odsto.

Alfabet je skočio na drugo mjesto u srijedu, ali se razlika između dve kompanije povećala u četvrtak, jer su akcije Alfabeta porasle, dok su akcije Epla pale šesti dan zaredom.

Ova promjena u tržišnoj kapitalizaciji jasno pokazuje različite pravce u kojima Alphabet i Epl idu kada je riječ o njihovim strategijama vezanim za vještačku inteligenciju.

Alfabet je 2025. godinu završio kao jedan od najboljih na Vol stritu, zahvaljujući svom povratku u industriju vještačke inteligencije. U novembru je predstavio "Ironwood", sedmu generaciju svojih čipova za obradu tenzora, koji se smatraju potencijalnom konkurencijom za Nvidia-ine proizvode. Potom je u decembru Gugl predstavio Gemini 3, koji je dobio sjajne kritike, piše CNBC.

Akcije Alfabeta porasle su za 65 odsto u 2025. godini, što je najveći skok od 2009. godine, kada su akcije udvostručene nakon finansijske krize.

Direktor Sundar Pičaj je više puta istakao da kompanija reaguje na veliki povrat potražnje. Na konferenciji o rezultatima u oktobru, rekao je da je Guglov klaud potpisao više ugovora vrijednih više od milijardu dolara u 2025. godini do trećeg kvartala, nego u posljednje dve godine zajedno.

S druge strane, Epl je uglavnom bio odsutan u AI trci, koja je počela kada je OpenAI lansirao ChatGPT krajem 2022. godine.

Epl je planirao da prošle godine predstavi novu generaciju svog AI asistenta Siri, ali je to odloženo. Kompanija je obećala da će lansirati "ličniju Siri" 2026. godine.

Vol Strit firma Rejmond Džejms ove nedjelje smanjila je ocjenu za Epl, navodeći da će biti teško ostvariti veće dobitke u 2026. godini.