AMS RS izdao upozorenje za vozače

Poledica i klizavi kolovozi očekuju se u večernjim i noćnim časovima, posebno preko planinskih prevoja, zbog niske temperature i jakog mraza, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Moguća je i smanjena vidljivost zbog magle u kotlinama i duž rijeka.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
