AMS RS izdao upozorenje za vozače

Izvor:

ATV

02.12.2025

15:45

АМС РС издао упозорење за возаче
Foto: Srna

Poledica i klizavi kolovozi očekuju se u večernjim i noćnim časovima, posebno preko planinskih prevoja, zbog niske temperature i jakog mraza, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Moguća je i smanjena vidljivost zbog magle u kotlinama i duž rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

AMS RS

