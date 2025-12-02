Logo
Ova tri horoskopska znaka nikad ne pružaju drugu priliku

02.12.2025

15:42

Foto: Unsplash

Neki ljudi mogu oprostiti i krenuti dalje, ali postoje oni koji nakon razočaranja više ne vide smisao povratka. U astrologiji se ističe nekoliko znakova koji emocionalne granice shvataju vrlo ozbiljno. Za njih je drugi pokušaj uglavnom znak da se ponavlja ista priča koju su već jednom preživjeli.

Kada odluče zatvoriti jedno poglavlje, to čine promišljeno, s jasnom namjerom da se više ne vraćaju. Upravo zato pripadnici ovih znakova često ostavljaju dojam hladnoće, iako je riječ o čvrstoj zaštiti vlastitog mira, prenosi Indeks.

Škorpija

Žene i muškarci rođeni u znaku Škorpija poznati su po intenzivnim emocijama, ali i po tome koliko ozbiljno shvataju izdaju. Kada izgube povjerenje, doživljavaju to kao prekid nečega što se više ne može popraviti. U njihovom svijetu drugo razočaranje uvijek bi boljelo jače od prvog, pa ga radije unaprijed sprečavaju. Zato, nakon što donesu odluku, ostaju potpuno dosljedni i ne okreću se unatrag. Škorpije vjeruju da je odlazak nužan korak prema vlastitoj stabilnosti, prenosi Indeks.

Jarac

Jarci pristupaju odnosima racionalno i dugoročno, pa ih razočaranje posebno pogađa jer daje osjećaj izgubljenog vremena. Kada osjete da je povjerenje trajno narušeno, smatraju da nema smisla trošiti energiju na nešto što je već jednom propalo. Njihova odluka o prekidu rijetko je nagla - prije toga dugo promatraju, analiziraju i procjenjuju. No kad procijene da je odlazak najbolja opcija, drže se toga bez kolebanja. Jarci smatraju da drugi pokušaji rijetko donose nove rezultate, samo nove frustracije.

Lav

Pripadnici znaka Lava ulaze u odnose s velikom predanošću, ali isto tako očekuju poštovanje i lojalnost. Kada se te vrijednosti poljuljaju, osjećaju da je narušena njihova srž i da je povratak nemoguć. Lavovi ne žele biti dio situacije u kojoj se ne osjećaju cijenjeno, pa zato brzo povuku crtu kad pređu vlastitu granicu. Iako d‌jeluju ponosno, njihova odluka zapravo je način da zaštite svoje samopoštovanje. Nakon prekida biraju dostojanstvenost i jasno zatvaraju vrata svemu što ih je povrijedilo.

