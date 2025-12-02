Logo
Large banner

Stiže "šleper para": Ovaj znak će se obogatiti u decembru

02.12.2025

10:23

Komentari:

0
Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру
Foto: Pixabay

Jarac će pred kraj 2025. biti najistaknutiji kada je riječ o finansijama, jer mu se konačno isplaćuje sve ono što je strpljivo gradio tokom godine.

Njegova disciplina, upornost i podrška sporih planeta donose mu stabilne i konkretne rezultate, pa može očekivati veće prilive, nove poslovne ponude ili završetak projekata koji mu donose ozbiljan profit.

Jarac ulazi u period pojačane kreativnosti i prilika da kroz javnost, saradnje ili nove angažmane dođe do većih prihoda.

Nagrada za prethodni trud

Za njega je ovo vrijeme povećane prepoznatljivosti, pa čak i nagrada za prethodni trud koje mogu rezultirati većim finansijskim prilivima. Jarčevi će u ovom periodu imati povoljne okolnosti za dodatnu zaradu, naročito kroz pažljive odluke i analitičan pristup poslu.

Iznenadne prilike, pametne investicije ili neočekivani projekti mogu Jarčevima otvoriti vrata ka stabilnijoj i bogatijoj završnici godine, piše Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

novac

bogatstvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом

Zanimljivosti

Ljudi sve češće kače vrećice cimeta na ulazna vrata: Vjeruje je da im donosi blagostanje u dom

5 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka u decembru čeka potpuni preokret

7 h

0
Хороскоп за уторак: Дан који вас тјера да преиспитате све осим доручка

Zanimljivosti

Horoskop za utorak: Dan koji vas tjera da preispitate sve osim doručka

7 h

0
Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

Zanimljivosti

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Ostaće svjež i do nekoliko mjeseci: Krompir čuvajte uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

15

08

Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

14

53

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner