Ljudi sve češće kače vrećice cimeta na ulazna vrata: Vjeruje je da im donosi blagostanje u dom

02.12.2025

09:38

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Sve više ljudi traži male trikove koji čine dom prijatnijim i punim pozitivne energije. Jedan od najnovijih trendova stiže iz obične kuhinjske začinske police, ali njegovi efekti navodno sežu daleko izvan mirisa koji širi.

Upitanju je jednostavan predmet mala platnena vrećica sa cimetom, koja se postavlja na ulazna vrata. Iako djeluje skromno, mnogi tvrde da njen uticaj na atmosferu u kući i raspoloženje ukućana može biti iznenađujuće snažan.

Praksa sa cimetom sve popularnija

Zašto je ova praksa sa vrećicama od cimeta posta popularna? Odgovor se može naći u kombinaciji tradicije, psihologije i jednostavnih rituala koji donose osjećaj kontrole i blagostanja.

Prijatan miris: kada okačite vrećicu sa štapićima ili prahom cimeta na vrata, svaki put kada se vrata pomjere, miris se nježno oslobađa i ispunjava prostor toplom i prijatnom atmosferom.

Privlači pozitivnu energiju: prema mnogim narodnim vjerovanjima, ulaz u kuću nije samo mjesto gdje prolaze ljudi, već i energija. Zato cimet na vratima djeluje kao prirodni amajlija: pomaže u privlačenju pozitivnih vibracija i blokiranju negativnih.

Simbol prosperiteta: u različitim tradicijama cimet je povezan sa obiljem, prosperitetom i srećom. Zbog toga mnogi preporučuju da se vrećica okači na početku mjeseca, godišnjeg doba ili godine.

Neutrališe neprijatne mirise: osim toplog mirisa, cimet ima sposobnost da upija neprijatne mirise. Iako ne zamjenjuje temeljno čišćenje, vrećica pomaže da ulaz bude svježiji, posebno u stanovima gdje vrata vode direktno na hodnik, prenosi Retrosariamkd.

Kako pripremiti svoju vrećicu sa cimetom:

Napunite platnenu vrećicu sa 2-3 štapića cimeta.

Dobro je zatvorite koncem ili trakom.

Okačite je na kvaku, ram vrata ili na ljepljivi kukicu.

Obnavljajte svakih 30-45 dana kako bi miris ostao intenzivan.

