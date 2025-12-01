Logo

Oksford proglasio riječ godine: Novi termin koji pokazuje moć internetskog sadržaja

01.12.2025

20:34

Izdavačka kuća Oxford University Press koja objavljuje Oksfordski rječnik, proglasila je za riječ godine izraz "mamac za bijes", kojim se opisuje sadržaj čiji cilj je da iznervira korisnike interneta dok skroluju.

Izraz je definisan kao onlajn sadržaj koji je namjerno kreiran da izazove bijes ili revolt zato što je frustrirajući, provokativan ili uvredljiv, a cilj je da poveća saobraćaj ili angažovanje u onlajn prostoru.

Kako je naveo izdavač, postojanje ovog termina pokazuje da su ljudi svjesni taktike onlajn manipulacija, kao i da se upotreba ovog izraza kod korisnika u proteklih 12 mjeseci utrostručila, prenosi Gardijan.

Zvaničnik izdavačke kuće Oksford, Kasper Gretvol, ukazao je da samo postojanje ovog termina pokazuje da ljudi sve više shvataju manipulativne tehnike koje se koriste da bi se privukla njihova pažnja na Internetu.

On je dodao da su ranije metode bile fokusirane na izazivanje radoznalosti, dok su sada drastično preusmjerene na izazivanje emocija kao što su bijes i negodovanje.

"Ovakvi izrazi ne definišu samo trendove, već otkrivaju kako digitalne platforme preoblikuju naše mišljenje i ponašanje", zaključio je Gretvol, prenosi Tan‌jug.

Riječ

internet

