Kraj godine donosi olakšanje za tri znaka: Da li ste među njima?

Izvor:

Žena Blic

01.12.2025

20:18

Крај године доноси олакшање за три знака: Да ли сте међу њима?
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Čim retrogradni Merkur završi svoj "povratak u prošlost" i krene direktno, tri horoskopska znaka osjetiće nevjerovatno rasterećenje, kao da im je neko skinuo ogroman teret sa leđa.

Konačno će moći da dišu punim plućima, da vide jasnije i da krenu naprijed. Evo ko su srećnici kojima od danas sve kreće nabolje.

LAV - Povratak samopouzdanja i dobre energije

Lavovi su tokom retrogradnog Merkura imali utisak da ih neko drži na pauzi. Pomjerene obaveze, ljudi koji kasne, poslovni haos i emotivna previranja - sve je djelovalo kao da se urotilo protiv vas. Ali sada kreće vaših pet minuta! Vraća vam se fokus, kreativnost raste, dobijate jasan odgovor na pitanje koje vas je mučilo i stiže važno priznanje ili prilika koju ste čekali. Osjećaćete se kao da ste opet u svom elementu - hrabri, sjajni i nepobjedivi.

DJEVICA - Lakše misli, manje briga, više reda

Ako je ikome retrogradni Merkur napravio mentalni haos, to ste bili vi. Nesporazumi, zamagljen osjećaj realnosti, ljudi koji vas ne čuju, pogrešne informacije… sve što Djevica prezire. Ali stiže potpuni preokret! Dolazi vam konačno sređivanje života, planova i papira, jasni dogovori i ugovori, rješenje porodičnog ili poslovnog nesporazuma i osjećaj olakšanja, kao da je magla spala sa uma. Ponovo ćete biti najbolja verzija sebe – precizni, pametni i fokusirani.

ŠKORPIJA - Buđenje snage i emotivno oslobađanje

Škorpije su retrogradni Merkur doživjele kroz intenzivne emocije i povratak ljudi iz prošlosti. Bilo je napeto, teško i energetski iscrpljujuće. Sada dolazi trenutak kada se sve raspetljava. Stižu vam emotivno rasterećenje, jasne odluke koje vas oslobađaju tereta, poboljšanje finansija i neočekivano pozitivne vijesti od osobe od koje ste se odavno "odjavili". Ponovo osjećate svoju moć - duboku, tihu, magnetnu.

Retrogradni Merkur jeste bio naporan, ali za Lavove, Djevice i Škorpije sada počinje period jasnoće, ravnoteže i napretka. Dišite punim plućima - Univerzum vam otvara vrata koja su bila zatvorena!

Horoskop

Retrogradni Merkur

