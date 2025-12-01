Automobil se zakucao u kamion, jedna osoba poginula

Izvor:
01.12.2025
19:50
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Rudna Glava-Majdanpek, jedno lice je preminulo a jedno je sa povredama prevezeno u bolnicu u Majdanpeku.
Kako se vidi na snimku, automobil se zakucao u kamion.
Sudar putničkog vozila i kamiona dogodio se oko 17.15 sati u naselju Begluk.
Saobraćaj je na toj dionici obustavljen, a uviđaj je u toku.
