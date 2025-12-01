Automobil se zakucao u kamion, jedna osoba poginula

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Rudna Glava-Majdanpek, jedno lice je preminulo a jedno je sa povredama prevezeno u bolnicu u Majdanpeku.

Kako se vidi na snimku, automobil se zakucao u kamion.

Sudar putničkog vozila i kamiona dogodio se oko 17.15 sati u naselju Begluk.

Saobraćaj je na toj dionici obustavljen, a uviđaj je u toku.