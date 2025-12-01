Logo

Mjesec dana pritvora osumnjičenima za pljačku u Brčkom

Izvor:

ATV

01.12.2025

18:11

Komentari:

0
Policija Brčko distrikt
Foto: Printscreen/Youtube

Osnovni sud u Brčkom odredio je jednomjesečni pritvor dvojici muškaraca iz Donjeg Žabara zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično djelo krađa, saopšteno je iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Pritvor je određen licima čiji su inicijali P.S. /43/ i Z.S. /30/ na prijedlog Tužilaštva, a postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, te naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogli ponoviti krivično djelo.

Реџеп Тајип Ердоган

Svijet

Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

Za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana je kazna zatvora od najmanje tri godine.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su 23. novembra iz benzinske pumpe "Dragstes" Brčko, iskoristivši nepažnju radnika, iz pulta uzeli 1.170 KM pazara, otključali magacin pumpe i otuđili cigarete vrijednosti oko 8.000 KM.

Potom su se automobilom udaljili u pravcu Lončara.

Аутомобил

Auto-moto

Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu

Istraga je pokazala da se radi o licima koja su višestruki povratnici u izvršenju teških krađa, razbojništava i drugih krivičnih djela na području Brčko distrikta, Republike Srpske i zemalja regiona, zbog čega su ranije više puta osuđivani.

