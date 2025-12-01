Banjaluka sutra ostaje u mraku: Ovi dijelovi grada neće imati struje

Zbog radova na održavanju elektromreže sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije u pojedinim dijelovima Banjaluke, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune struje neće imati od 08:00 do 16:00 časova.

Dio ulice Vida Nježića kao i dio naselja Dragočaj bez struje ostaju u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

Od 13:00 do 16:00 bez struje ostaju dijelovi ulica Blagoja Parovića br. 100-122, Ciglane, Dalmatinska, Marije Kiri, Nenada Kostića, Subotička i Jovana Bijelića kao i dio naselja Šargovac i Tunjice.