Stanivuković zaobilazi Skupštinu, nužno bi da realocira budžetske pare

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, našao je način kako da realocira budžetska sredstva iako to ne može da uradi. Donio je nezakonitu odluku o preraspodjeli budžetskih sredstava bez saglasnosti Skupštine grada, saznaje portal Provjereno.

Iako je po zakonu isključivo Skupština nadležna da odobri bilo kakvu relokaciju novca, a ne sam gradonačelnik, sporna odluka je na kraju objavljena u Službenom listu BiH, a nakon što je više puta odbijena u službenim glasnicima Banjaluke i Republike Srpske.

Desio se opasan presedan koji bi mogao otvoriti vrata nekontrolisanom trošenju gradskog novca jer kako saznaje portal Provjereno, gradonačelnik pokušava da zaobiđe zakonsku proceduru.

Zakon jasno propisuje da je Skupština jedini organ ovlašćen da odobri prebacivanje novca sa jedne budžetske stavke na drugu. Gradonačelnik dostavlja prijedlog, Skupština ga usvaja ili ne, i tek tada relokacija postaje važeća i zakonita.

To je navedeno i u Službenom glasniku Grada Banjaluke objavljenog 3. juna 2025. godine.

Odluku možete pogledati u dokumentu OVDJE.

Međutim, kako saznaje Provjereno, gradonačelnik je donio nezakonitu Odluku o načinu nužnih preraspodjela budžetskih sredstava u okviru Fonda za 2025. godinu i objavio je u Službenom glasniku BiH.

Kako piše pomenuti portal, dva puta je pokušao ovu odluku objaviti u Službenom glasniku Republike Srpske ali je spriječen. Nije mu uspjelo ni u Službenom glasniku Banjaluke, a iz drugog puta, objavio je ovu odluku u Službenom listu BiH.

Pravnici za ovaj portal ističu da je ovo nezakonita odluka i upozoravaju da odbornici, a i građani više neće imati uvid u to šta gradonačelnik radi sa budžetom te kada i kakve realokacije sredstava vrši.

U Gradskoj upravi kažu da su zaprimili pitanja o tome kako je gradonačelnik donio odluku o raspodjeli budžetskih sredstava mimo odluke Skupštine grada Banjaluka i da su ga proslijedili, kako kažu, nadležnim organima. Nužna odluka, kako ju je nazvao gradonačelnik u Službenom listu BiH, mogla bi da stupi na snagu 6. decembra.

O pravnom i svakom drugom haosu koji bi mogao da nastane, malo ko brine, navodi Provjereno.