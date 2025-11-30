Danas obustava saobraćaja u ovom dijelu grada

Izvor:
SRNA
30.11.2025
08:21

U centru Banjaluke večeras će doći do tročasovne obustave saobraćaja zbog otvaranja "Zimzobal" i početka programa obilježavanja novogodišnjih praznika "Banjalučka zima".
Obustava saobraćaja odnosi se na Ulicu Petra prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać od 17.30 do 20.30 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Zimski market "Zimzobal" biće otvoren do 5. januara.
