Danas obustava saobraćaja u ovom dijelu grada

Izvor:

SRNA

30.11.2025

08:21

Данас обустава саобраћаја у овом дијелу града
Foto: ATV

U centru Banjaluke večeras će doći do tročasovne obustave saobraćaja zbog otvaranja "Zimzobal" i početka programa obilježavanja novogodišnjih praznika "Banjalučka zima".

Obustava saobraćaja odnosi se na Ulicu Petra prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać od 17.30 do 20.30 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Снијег, Кнежево

Društvo

Vozači skrećemo pažnju, ovi vas uslovi očekuju danas

Zimski market "Zimzobal" biće otvoren do 5. januara.

