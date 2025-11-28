63 godine banjalučkog Elektrotehničkog fakulteta

Dejan Ćejić najbolji je student Elektrotehničkog fakulteta za ovu godinu sa prosjekom 9,63. Nakon završenog Elektrotehničkog fakulteta upisao je drugi ciklus studija. Zaposlen je u banjalučkoj kompaniji, ali od daljeg obrazovanja ne odustaje.

"Studenti koji izlaze sa ovim znanjem sa ovog fakulteta nastavljaju i dalje da rješavaju jedan od najtežih inženjerskih problema generalno u poslovima koji se tiču naše struke,ali i malo šire od toga. Naš fakultet obučava kadrove koji su svestrani ne samo u užem smislu IT-a nego I u nekih drugim oblastima koje nisu specifične samo za softver", rekao je Dejan Ćejić, student master studija na ETF-u Banjaluka.

Na završnoj godini studija je Emilija Medić. Svjesna da će sa stečenom diplomom imati širom otvorena vrata i u inostranstvu, bira da ostane u Republici Srpskoj. Njen izbor je softversko inženjerstvo, a planira i upis na master studije.

"Jako lijepo iskustvo fakultet kao fakultet nije lagan. Traži dosta vremena i truda. Ali jedno lijepo iskustvo. Upoznate dosta kolega koji ćete u budućnosti sarađivati", rekla je Emilija Medić, student četvrte godine na ETF-u Banjaluka.

Najstariji fakultet Univerziteta u Banjaluci proslavio je 63 godine postojanja. Datira iz vremena prije osnivanja Univerziteta. Ponosni na generaciju iz koje je promovisano 77 diplomiranih inženjera i 6 studenata koji su završili master. Ovi studenti ne treba da brini o zaposlenju. Traženi su u kompanijama, a i fakultet bi želio da ih zadrži.

"To je izuzetno teško s obzirom da s jedne strane imate tu industriju koja vam pomaže, a sa druge strane ta industrija vam je I najveća konkurencija u smislu zadržavanja kadrova. Tako da je jako teško sa platama koje jesu u visokom obrazovanju biti konkurentan industriji. Ali pokušavamo da na neki način zadržimo dio tih kolega. Dobar dio njih zadrži tu konekciju sa fakultetom I obavljaju posao asistenta, kao spoljni saradnici", rekao je Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta Banjaluka.

Interesovanje za upis studenata na Elektrotehnički fakultet u Banjaluci veće je iz godine u godinu. Na prvom upisnom roku ove godine bilo ih 40-oro više nego prethodne. Kvalitet nastave, učešće u međunarodnim projektima i saradnja sa kompanijama ETF čiji jednim od najznačajinijih članica Univerziteta.

"Posebnost Elektrotehničkog fakulteta jeste kvalitet nastave koji se izvodi na Elektrotehničkom fakultetu i kompetencije koje stiču naši student završetkom ovog fakulteta. Svjetsko tržište rada je potpuno otvoreno i naši kadrovi koji stiču obrazovanje na Univerzitetu odnosno Elektrotehničkom fakultetu nalaze zaposlenje u svjetski priznatim kompanijama i svjetskim brendovima iz oblasti elektrotehnike odnosno informatike", rekao je Radoslav Gajanin, Rektor Univerziteta u Banjaluci.

Za narednu godišnjicu imaju jednu želju, A to je da 64 godine fakulteta dočekaju u novom ruhu. A na tome se i radi. U toku je i rekonstrukcija zgrade fakulteta-vanjsko uređenje fasade i sanacija krova. Veći dio učionica i kabineta ranije je preuređen. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske.