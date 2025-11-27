Porodica ne odustaje: Nastavlja se potraga za psom Flopijem u Banjaluci

Vlasnica psa Flopija, koji je nestao 20. novembra, ispričala je za Srpskainfo da svakog dana i večeri zajedno sa članovima porodice i prijateljima traga za njim, ali zasad bezuspješno.

Flopi je pobjegao u trenutku kada je njenog supruga na pješačkom prelazu udario automobil.

"Muž je dobro, voljela bih da znam da je Flopi na sigurnom, samo da nije na otvorenom", rekla je ona.

Ispričala je da je u prethodnim danima pas primjećen kod Gradskog olimpijskog bazena, a zatim i u krugu Incela zbog čega su ga prethodne noći na tom području tražili do 1 čas iza pomoći.

Do saobraćajne nesreće došlo je na pješačkom prelazu kod preduzeća Toplana, a Flopi je otrčao u pravcu Incela.

U petak u 20 časova planirali su organizovano traženje, a potraga će početi od lokacije sa koje je pas otrčao.

Vlasnici su ponudili nagradu osobi koja ga uspije pronaći, a ako se to desi tokom organizovanog traženja, 500 KM namijenjenih za nagradu uplatiće Azilu za pse na Manjači.

"Veliki je interes naših sugrađana da se uključe u sutrašnju potragu. Nadam se da ćemo ga uspjeti pronaći", rekla je vlasnica.

Svi primjete Flopija mogu da pozovu broj 065/936-827 i vlasnici će odmah doći po njega, piše Srpskainfo.