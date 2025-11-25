Lažna dojava o bombi u banjalučkom hotelu

Dojava o bombi u jednom banjalučkom hotelu bila je lažna, saopšteno je iz PU Banjaluka.

"Protivdiverzioni pregled hotela u Banjaluci je završen, utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Podsjećamo, danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.