Lažna dojava o bombi u banjalučkom hotelu

25.11.2025

20:14

Dojava o bombi u jednom banjalučkom hotelu bila je lažna, saopšteno je iz PU Banjaluka.

"Protivdiverzioni pregled hotela u Banjaluci je završen, utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci

Podsjećamo, danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.

