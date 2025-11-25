Lažna dojava o bombi u banjalučkom hotelu

25.11.2025
20:14
Komentari:0
Dojava o bombi u jednom banjalučkom hotelu bila je lažna, saopšteno je iz PU Banjaluka.
"Protivdiverzioni pregled hotela u Banjaluci je završen, utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji", saopšteno je iz PU Banjaluka.
BiH
Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci
Podsjećamo, danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba.
Hronika
Dojava o postavljenoj bombi u banjalučkom hotelu, oglasila se policija
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu