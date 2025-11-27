Logo
Na Dinari minus sedam, a osjećaj kao da je minus 16 stepeni

Izvor:

SRNA

27.11.2025

12:31

На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени
Foto: RTRS

U Hrvatskoj su se danas ponovno zabijelili Mosor, Biokovo, Dinara, Svilaja i Kamešnica, a snijeg i susnježica počeli su jutros da padaju i u višim naseljima Dalmatinske zagore, uključujući područje Studenaca, Sviba, Lovreća i Kamenskog.

U Dalmatinskoj zagori snježna granica spustila se u na 800 metara nadmorske visine, a na planinama na obali na oko 1000 metara.

U većem dijelu regije je oblačno, a od Šibenika do Makarske i kišovito, dok je južne vjetrove zamijenila bura koja puše duž cijele obale i donosi osjetno hladniji zrak.

Sinjal na Dinari jutros je bio najhladniji u Hrvatskoj sa minus sedam stepeni Celzijusovih, Velika Duvjakuša sa minus šest, a osjećaj kao da je minus 16 stepeni, prenosi portal Dalmacija danas.

