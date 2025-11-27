Logo
Large banner

Minić: Sijarto više puta pokazao da stoji uz nas

27.11.2025

12:29

Komentari:

0
Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас
Foto: ATV

Posjeta ministra inostranih poslova Mađarske Petera Sijarta i dodjela počasnog doktorata još jednom su pokazali koliko je naše prijateljstvo sa Mađarskom snažno i iskreno, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Sijarto je više puta pokazao da stoji uz nas, kao istinski prijatelj, a takve ljude uvijek dočekujemo sa poštovanjem i zahvalnošću", dodao je Minić u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen je počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке

Gradovi i opštine

Voda se povlači u korita rijeka Plive i Jošavke

3 h

0
Проходни путни правци према Језеру

Gradovi i opštine

Prohodni putni pravci prema Jezeru

5 h

0
Водена бујица однијела пут код Коњица, мјештани огорчени због изостанка заштитних радова

Gradovi i opštine

Vodena bujica odnijela put kod Konjica, mještani ogorčeni zbog izostanka zaštitnih radova

19 h

0
Умало катастрофа у БиХ: Урушио се кров на згради, читав строп пао у амбуланту

Gradovi i opštine

Umalo katastrofa u BiH: Urušio se krov na zgradi, čitav strop pao u ambulantu

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner