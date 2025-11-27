Minić: Sijarto više puta pokazao da stoji uz nas

27.11.2025
Posjeta ministra inostranih poslova Mađarske Petera Sijarta i dodjela počasnog doktorata još jednom su pokazali koliko je naše prijateljstvo sa Mađarskom snažno i iskreno, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
"Sijarto je više puta pokazao da stoji uz nas, kao istinski prijatelj, a takve ljude uvijek dočekujemo sa poštovanjem i zahvalnošću", dodao je Minić u objavi na društvenim mrežama.
Podsjećamo, ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen je počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.
