Minić: Sijarto više puta pokazao da stoji uz nas

Posjeta ministra inostranih poslova Mađarske Petera Sijarta i dodjela počasnog doktorata još jednom su pokazali koliko je naše prijateljstvo sa Mađarskom snažno i iskreno, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Sijarto je više puta pokazao da stoji uz nas, kao istinski prijatelj, a takve ljude uvijek dočekujemo sa poštovanjem i zahvalnošću", dodao je Minić u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen je počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.