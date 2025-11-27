Logo
Sutra pretežno oblačno i hladno

ATV

27.11.2025

13:40

Сутра претежно облачно и хладно
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz slabe padavine i hladno.

Na jugu će biti sunačnih perioda, a mjestimično je u Hercegovini moguća i slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

огњен тадић

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do osam stepeni, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu od sedam do 11 stepeni Celzijusovih.

Danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Policija Srbija

Hronika

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus devet, Čemerno minus tri, Kalinovik, Kneževo, Sokolac i Han Pijesak minus dva, Mrkonjić Grad i Sarajevo nula, Gacko, Srebrenica, Šipovo i Tuzla jedan, Ribnik, Rudo, Bugojno, Drvar, Jajce i Livno dva, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Foča, Bihać, Sanski Most i Zenica tri, Banjaluka, Doboj i Novi Grad četiri, Prijedor i Srbac pet, Bileća sedam, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

