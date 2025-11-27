Sutra pretežno oblačno i hladno

Izvor:
ATV
27.11.2025
13:40
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz slabe padavine i hladno.
Na jugu će biti sunačnih perioda, a mjestimično je u Hercegovini moguća i slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar.
Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do osam stepeni, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu od sedam do 11 stepeni Celzijusovih.
Danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus devet, Čemerno minus tri, Kalinovik, Kneževo, Sokolac i Han Pijesak minus dva, Mrkonjić Grad i Sarajevo nula, Gacko, Srebrenica, Šipovo i Tuzla jedan, Ribnik, Rudo, Bugojno, Drvar, Jajce i Livno dva, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Foča, Bihać, Sanski Most i Zenica tri, Banjaluka, Doboj i Novi Grad četiri, Prijedor i Srbac pet, Bileća sedam, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.
