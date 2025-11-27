Za šta građani najviše novca izdvajaju?

Sindikalna potrošačka korpa za oktobar iznosi 2.792 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 55,84 odsto, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Iz Sindikata podsjećaju da sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

"Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu 1.283 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 680 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 232 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u oktobru mjesecu bilo potrebno izdvojiti 162 KM", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru iznosi 1.559 KM i veća je za dvije KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u septembru.

Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 1.972 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u oblasti saobraćaja i skladištenja i iznosi 1.207 KM.