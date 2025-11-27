Logo
Large banner

Oprez na putevima: Kolovozi mokri i klizavi

27.11.2025

08:56

Komentari:

0
Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави
Foto: ATV

Voda se povukla sa putnih pravaca Jezero-Mrkonjić Grad, Jezero-Šipovo i Jezero-Jajce i saobraćaj se na ovim dionicama odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Voda se povukla sa putnih pravaca Jezero-Mrkonjić Grad, Jezero-Šipovo i Jezero-Jajce i saobraćaj se na ovim dionicama odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Slabiji snijeg počeo je padati u višim, planinskim predjelima, ali za sad ne stvara poteškoće u odvijanju saobraćaja.

U nižim područjima kolovozi su mjestimično vlažni, u Hercegovini i gornjem Podrinju, zbog kiše mokri i klizavi, napominju iz AMS-a.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Društvo

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozačima se skreće pažnja na učestale odrone, te im se savjetuje maksimalno oprezna i sporija vožnju, kao i na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Opširnije o stanju na putevima i graničnim prelazima možete saznati na internet stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

saobraćaj

mokri kolovozi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

Društvo

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

5 h

0
Данас облачно и хладније уз слабу сусњежицу и снијег

Društvo

Danas oblačno i hladnije uz slabu susnježicu i snijeg

5 h

0
У Српској рођене 23 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner