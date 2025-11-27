Logo
U Srpskoj rođene 23 bebe

27.11.2025

08:00

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 13 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu u Doboju - šest, u Banjaluci i Zvorniku po četiri, Gradišci tri, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije, Prijedoru i Foči po jedna.

Дом народа ПС БиХ

BiH

Zajednička sjednica oba doma

U Doboju je rođeno pet dječaka i djevojčica, Banjaluci po dva dječaka i djevojčice,

Zvorniku tri djevojčice i dječak, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dječak i djevojčica, Istočnom Sarajevu dva dječaka, Prijedoru djevojčica i Foči dječak.

U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nije bilo poroda.

