Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

27.11.2025

07:15

Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

Region se i dalje nalazi pod uticajem zadnje strane odsječenog ciklona koji se premješta preko Italije i Sredozemlja.

Na visini ova sinoptička situacija donosi nestabilnije uslove, dok je u prizemlju pritisak u daljem porastu i biće iznad prosjeka, kao posljedica jačanja grebena sa zapada. Jug Balkana ostaje pod uticajem doline koja se spušta sa područja Sredozemlja i južne Italije.

kreditna kartica

Društvo

Trgovci i kreditni službenici imaju novu metodu prevare

Prema prognozi, vrijeme će biti oblačno i hladnije, uz pojavu slabe susnježice i snijega, posebno u višim predjelima. Na sjeveru zemlje očekuje se uglavnom suvo vrijeme. Na jugu tokom dana promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i veoma vjetrovito, uz jake do olujne udare bure.

Vjetar će biti slab do umjeren, u višim predjelima povremeno pojačan, iz sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena, povremeno jaka i olujna bura.

хонг конг пожар

Svijet

Neboderi i dalje gore: Stradale najmanje 44 osobe, stotine se vodi kao nestalo

Temperature:

Minimalna: od -2°S do 2°S, na jugu do 7°S, u planinama oko -5°S.

Maksimalna: od 2°S do 6°S, na jugu do 13°S, u višim predjelima oko -1°S.

Prognoza za Banjaluku

U Banjaluci se očekuje oblačno i hladnije vrijeme, uz povremene slabe padavine. Padaće slaba kiša, koja će tokom dana povremeno prelaziti u susnježicu i snijeg, uglavnom na širem području grada.

илу-ракија-22092025

Srbija

Srpskim rakijama 24 nagrade u Meksiku

Vjetar će biti slab do umjeren, iz sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura: oko 1°S

Maksimalna temperatura: oko 4°S

