Danas vjernici sa ukućanima treba da ispoštuju jedan običaj

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik posvećen Svetom apostolu Filipu, đakonu iz Kesarije (današnja Palestina) koji je cijelog života propovijedao hrišćanstvo i opismenjavao sve one koji su željeli učiti, bez obzira na vjeru i nacionalnost.

Sačuvao ga Bog svojim čudesima

Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog. Propovijedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gdje su Jevreji htjeli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima.

Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, odjednom je oslijepio i pocrnio.

Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspio da preživi, dok je Filip izdahnuo. Njegove mošti su kasnije prenijete u Rim.

Na ovaj dan pripremite bogatu trpezu za ukućane

Prema starim narodnim verovanjima na ovaj dan treba da pripremite bogatu večeru i jedete sa ukućanima.