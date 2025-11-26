Konačno se puni Bilećko jezero

Kišni dani najviše su obradovali HET-ove čelnike.

"Juče na nivou dana smo imali negdje oko 380 kubika dotok, a u prvih šest sati jutro imamo 460 kubnih metara u sekundi tako da je kota akumulacije Bileća od juče je porasla za skoro 2 metra odnosno 1.94m", kaže Duško Vujović, rukovodilac Sektora za proizvodnju i upravljanje vodama u HET-u.

Jezero je tek počelo da se puni, a nikad je praznije. Novembar je uvijek kišovit na jugu, ali ni blizu kako je to nekada bilo ATV-u sumiraju meteorolozi.

"Ako uzmemo prosječnu količinu padavina, a ona je u Trebinju oko 1.700 litara, a do sada je u Trebinju palo 1.296 litara zasigurno da imamo deficit padavina", kaže Predrag Palikuća, Meteorološka stanica Trebinje.

Deficit u Bilećkom jezeru je ogroman. Ispražnjeno je još prošle godine kada je HET spašavao energo sistem Srpske.