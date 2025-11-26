Iz Slovenije stigle dobre vijesti za građane BiH, ali moguć problem

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto kazao je nakon sjednice Savjeta ministara BiH da dnevni red današnje sjednice nije bio zahtjevan.

Forto je otkrio da je iz Slovenije stigla sjajna vijest za građane BiH.

Republika Srpska Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok

"Slovenija je napokon olakšala zamjenu vozačkih dozvola za bh. državljane, to se posebno odnosi na profesionalne vozače. I odmah moram reći, ne radi se o bilo kakvoj ljubavi, radi se o interesu. Slovenija ima deficit ovog kadra i postoji opasnost da dodatni broj vozača ode u Sloveniju raditi. Iskreno se nadam da neće doći do dodatnog odliva vozača i da će poslovanje ostati u BiH", rekao je Forto.

Dodaje da je Plan rasta suštinski odobren, ali da je o tome predsjedavajuća Savjeta ministara BiH izvijestila na današnjoj sjednici.

Društvo Meteorolozi objavili vijest koja će obradovati mnoge

Sredstva će biti operativna nakon što ga usvoje Savjet ministara BiH, oba doma Parlamenta i Predsjedništvo BiH. Prva avansna sredstva iznose između 60 i 65 miliona evra, a ostatak je prema učinku.

"Najavljeno je stavljanje na dnevni red u utorak, na sljedećoj sjednici Savjeta ministara, dva evropska zakona koja su nam uslov - Zakon o VSTS-u i Zakon o Sudu BiH", rekao je i dodao da se nada da će uskoro dobiti verzije zakona, jer još nisu vidjeli prijedloge zakona o kojima će glasati.